Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3. Toplantısını Gerçekleştirdi

KAMU Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki zam oranını belirlemek üzere 3'üncü toplantısını gerçekleştirdi.

Memur ve memur emeklisi 6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren, 8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ve sendikalar arasında zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı. Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında bugün 3'üncü toplantısını yaptı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri Toplu Sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca Kamu İşveren Temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı.

Kurul, yarın 4'üncü toplantısı için saat 14.00'te bir araya gelecek.