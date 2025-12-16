Birleşik Kamu-İş İstanbul İl Başkanı Başgönül: "19 Aralık'ta Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanarak Tüm Yurtta İş Bırakıyoruz"

(İSTANBUL) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Alkoç Turan Başgönül, "Sahte enflasyon rakamlarını kabul etmiyoruz. Sorumlusu olmadığımız krizin faturasını reddediyoruz. Milli gelirden hakkımıza düşen payı istiyoruz. Açlık sınırında değil, insanca yaşamak istiyoruz. Sefalet bütçesine karşı hakça paylaşım için Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak 11 bileşen sendikamızla birlikte 19 Aralık'ta üretimden gelen gücümüzü kullanarak tüm yurtta iş bırakıyoruz" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Alkoç Turan Başgönül, yaptığı açıklamayla cuma günü yurt genelinde iş bırakacaklarını duyurdu. Videolu mesajla kamu emekçileri ile emeklilerine seslenen Başgönül, şunları söyledi:

"AKP iktidarının sermayeden yana ekonomi politikalarının neden olduğu enflasyon karşısında maaş ve ücretlerimiz maalesef günden güne erimektedir. Yoksulluk sınırının altında kalan gelirimiz, TÜİK'in gerçek dışı verilere dayalı olarak açıklamış olduğu enflasyon rakamlarına göre artırılan maaş ve ücretlerimiz, çarşı ve pazarda yaşadığımız gerçek enflasyon karşısında adeta ezilmektedir. Bütçenin yükü dolaylı vergilerle emekçi ve emeklilerin sırtına bindirilirken kamu kaynakları sermaye gruplarına aktarılırken, bütçe planlanırken sosyal devlet ilkesi terk edilip halkın refahı umursanmıyorken, dolaylı vergiler halkın sırtında adeta bir kambur gibi günden güne büyürken kamu kaynakları şirketlere, ayrıcalıklı sermaye gruplarına ve vergi affıyla desteklenen zenginlere aktarılırken en çok vergiyi yoksullaştırılmış halkımız öderken maalesef yine en az hizmeti halkımız almaktadır.

"19 Aralık'ta Kadıköy'e çağırıyoruz"

Bu nedenle emekçileri, emeklileri ve halkımızı açlığa ve yoksulluğa mahküm eden ekonomi politikalarına karşı Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak emeğin örgütlü gücüyle ses yükseltiyoruz. Sahte enflasyon rakamlarını kabul etmiyoruz. Sorumlusu olmadığımız krizin faturasını reddediyoruz. Milli gelirden hakkımıza düşen payı istiyoruz. Açlık sınırında değil, insanca yaşamak istiyoruz. Sefalet bütçesine karşı hakça paylaşım için Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak 11 bileşen sendikamızla birlikte 19 Aralık'ta üretimden gelen gücümüzü kullanarak tüm yurtta iş bırakıyoruz. 'Açlık sınırında değil, insanca yaşamak istiyoruz' diyen tüm İstanbullu komşularımızı; emekten, aydınlanmadan ve cumhuriyetten yana olan tüm demokratik kitle örgütlerini, tüm kamu emekçilerini ve emeklilerini 19 Aralık Cuma günü saat 12.00'de Kadıköy İskele Meydanı'na, sesimizi ve sözümüzü hep birlikte yükseltmeye çağırıyoruz."