Bes: "Tüm Ek Ödemeler, Tazminatlar ve Yan Ödemeler 'prime Esas Kazanca' Dahil Edilmelidir"

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Ekim 2008 sonrası işe giren kamu emekçilerini, emekli olduklarında büyük bir tehlike bekliyor. 5510 Sayılı Yasaya tabi çalışan memurların maaşlarının yarısından fazlası neden kayıt dışı? Tüm ek ödemeler, tazminatlar ve yan ödemeler Prime Esas Kazanca dahil edilmelidir. Aylık bağlama oranı yeniden kademeli olarak 25 yıl için yüzde 75 seviyesine çıkarılmalıdır. Prim güncellemelerinde büyüme hızının sadece yüzde 30'u değil, yüzde 100 dikkate alınmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Büro Emekçileri Sendikası'nın (BES) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ekim 2008 sonrası işe giren kamu emekçilerini, emekli olduklarında büyük bir tehlike bekliyor. 5510 Sayılı Yasaya tabi çalışan memurların maaşlarının yarısından fazlası neden kayıt dışı? Sendika farkı gözetmeksizin tüm kamu emekçilerini birlikte mücadeleye, yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret ve tam sigorta hakkı için birleşmeye davet ediyoruz" denildi.

"Aylık bağlama oranı yeniden kademeli olarak 25 yıl için yüzde 75 seviyesine çıkarılmalıdır"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5510 Sayılı Yasa, Anayasa'nın 10. maddesindeki 'Eşitlik İlkesi' ve 60. maddesindeki 'Sosyal Güvenlik Hakkı' ile açıkça çelişmektedir. Kamu emekçilerinin insanca bir gelecek kurabilmesi için şu düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir: Tüm ek ödemeler, tazminatlar ve yan ödemeler Prime Esas Kazanca dahil edilmelidir. Aylık bağlama oranı yeniden kademeli olarak 25 yıl için yüzde 75 seviyesine çıkarılmalıdır. Prim güncellemelerinde büyüme hızının sadece yüzde 30'u değil, yüzde 100'ü dikkate alınmalıdır.

Kamusal emekliliği tasfiye eden, özel bireysel emeklilik, tamamlayıcı emeklilik (TES), tamamlayıcı sağlık gibi emekçiye de ilave kesinti yaratan uygulamaları teşvik eden politikalar durdurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki; sosyal güvenlik bir lütuf değil, temel bir haktır. Güvenceli iş ve gelecek için ortak mücadele ve sendikal örgütlenme, bu hak kayıplarını durdurmanın tek yoludur. Kamu emekçileri olarak, yaşamak için çalışmak ve çalıştığımız sürenin sonunda yaşadığımız emeğin karşılığını sağlamak en temel hakkımızdır. Gelin, bu önemli kampanyamıza siz de destek olun. Kamuda kayıt dışı ödemeleri sonlandırarak, geleceğimizi güvence altına alalım."