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Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Eğitim Ücretlerine Düzenleme

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Eğitim Ücretlerine Düzenleme
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KDK, vakıf üniversitesinde okuyan bir öğrencinin başvurusu üzerine eğitim ücretlerinin Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre belirlenmesini sağladı ve üniversiteye tavsiyede bulunarak öğrenciye ücret iadesi yapılmasını sağladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vakıf üniversitesinde okuyan bir öğrencinin başvurusu üzerine, eğitim ücretine yapılan zammın Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenmesini sağladı.

Bir vakıf üniversitesinde okuyan öğrenci, üniversitenin eğitim ücretine yaptığı artışın, enflasyon oranından fazla olduğu gerekçesiyle KDK'ye başvurdu.

Üniversitenin kısa mesajla bilgilendirme yapmaması nedeniyle erken kayıt avantajından da yararlanamadığını ifade eden öğrenci, eğitim ücretinin yeniden belirlenmesi ve erken kayıt avantajından yararlandırılmasını istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, vakıf üniversitelerinin eğitim ücretlerini belirlemede sahip olduğu takdir yetkisinin, başvuranın eğitim hakkına göz ardı edilemeyecek bir müdahale oluşturacak şekilde kullanıldığını değerlendirdi.

Başvuranın eğitim ücretinin, TÜFE'deki 12 aylık ortalama değişim oranı dikkate alınarak yeniden belirlenmesinin eğitim hakkının korunması bakımından gerekli olduğuna işaret eden kurum, gerekli işlemlerin tesis edilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK'nin tavsiye kararına uyan üniversite, öğrenciye gereken ücret iadesinin yapıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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