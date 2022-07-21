Kamu Denetçiliği Kurumu'na İTÜ yemekhanesine vegan menü başvurusu

VEGAN Derneği Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) vegan öğrencilerin menü taleplerini reddeden rektörlük hakkında, 'Öğrencilerin beslenme hakkından eşit olarak yararlanmasına engel olmak' gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru yaptı.

2 BİN 226 ISLAK İMZA TOPLANDI

Vegan Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, İTÜ öğrencilerinin üniversitede topladıkları 2 bin 266 ıslak imzayla, vegan menü taleplerini İTÜ Rektörlüğü'ne dilekçeyle ilettiği bildirildi. İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan öğrencilerin, Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu'ya sosyal medyadan yaptığı çağrının da karşılıksız kaldığı belirtildi. Açıklamada İTÜ'lü vegan öğrencilerin, 'change.org/ituveganmenu' adresinden dijital imza kampanyası başlattığı da kaydedildi.

VEGAN MENU TALEBİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU'NDA

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