Haberler

KDK, psikologlar tarafından yapılan 750 başvuruyu inceleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu, mesleki uygulama, akademik ve yasal süreçlerde psikologların karşılaştığı yapısal sorunlar ve meslek yasasının eksikliği nedeniyle yaklaşık 750 başvuru aldığını açıkladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), psikologlar tarafından mesleki uygulama, akademik ve yasal süreçlerde yapısal sorunların bulunduğu ve meslek yasasının olmadığı belirtilerek yaklaşık 750 başvuru yapıldığını, bunların incelenerek karara bağlanacağını bildirdi.

KDK'den yapılan açıklamada, Türk Psikologlar Derneği üyeleri başta olmak üzere 750'ye yakın psikolog ve klinik psikolog tarafından kuruma başvurulduğu belirtildi.

Açıklamada, psikologların, başvurularında, mesleki uygulama alanlarında, akademik ve yasal süreçlerde yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını, meslek yasasının bulunmadığını aktardıkları, istihdam ve atama sorunlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yapılması taleplerinde bulundukları ifade edildi.

Başvurularda, psikologların sağlık personeli sayılmamalarına ve buna bağlı olarak mesleklerini serbestçe icra edemediklerine işaret ettikleri aktarılan açıklamada, "mevzuat çelişkileri ve eşitsizliklerin incelenerek idareye tavsiye kararı verilmesi talep edildiği" bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvurularda, psikologların, lisans mezuniyeti ile kazandıkları mesleki ünvan dikkate alınarak sağlık meslek mensubu olarak kabul edilmelerini sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin yapılması veya psikologların mesleklerini serbest ve hukuka uygun biçimde icra edebilmelerini sağlayacak açık, net ve bağlayıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi, konuyla ilgili ortaya çıkan uygulama farklılıklarının giderilerek idari uygulama birliğinin sağlanması gerektiği ifade edilmektedir."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı

Türkiye'nin dört bir yanında aynı kuyruklar var
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak

2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak

Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi

Ülkedeki tüm siyasi partileri kapattı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı

Türkiye'nin dört bir yanında aynı kuyruklar var
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı