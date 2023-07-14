Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Sancaktepelilerle Buluştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Sancaktepelilerle Buluşuyor" programında vatandaşların sorunlarını dinledi, taleplerini aldı.

Sancaktepe Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, Kamu Denetçiliği Kurumunun tanıtım filmi gösterildi.

Programda konuşan Malkoç, kurumun, idare ile vatandaş arasında çıkan ihtilafların, mahkemeye gitmeden çözülmesi için kurulmuş bir mekanizma olduğunu söyledi.

Malkoç, kurumun görev ve kapsamına değinerek, "Kamu Denetçiliği Kurumu, Ankara'da merkezi bir kurum, bütün personelimiz 300 kişi ama yaptığımız şey şu, binlerce gelen şikayeti, talebi inceleyip hukuki açıdan değerlendirip tavsiye kararı vermek. İnsanımızın, vatandaşımızın ücretsiz avukatlığını yapıyoruz. 'Mahkemeye gitmene gerek yok. Elbette mahkemeye gitmek senin en doğal, anayasal hakkın ama mahkemeye gitmeden önce mekanizmalar kurulmuş.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuruma gelen başvurularda en geç 6 ay içerisinde karar verildiğini belirten Malkoç, vatandaşların sonucu beğenmemeleri halinde mahkemeye başvurabileceğini söyledi.

Malkoç, yarın FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 7. yılı olduğunu anımsatarak, "Şehitlerimiz var yüzlerce, gazilerimiz var binlerce, mağdurlarımız var milyonlarca. Ama şunu gördük ki, bu millet Cumhurbaşkanı'nın o sözlerinden sonra canını ortaya koyarak darbecilere karşı durdu, tanklara karşı çıktı, mermilere göğsünü gerdi, hukukunu korudu, Anayasa'sını korudu. Bu millet dünyadaki en iyi hizmete layıktır. Onun için kamu görevlisi arkadaşlarım, milletin sitemine biraz katlanacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Malkoç ve programa katılan kamu denetçileri, katılımcıların talep ve sorunlarını dinledi.

Programa, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ilçe muhtarları, kamu personeli, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.