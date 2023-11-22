Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mardin'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kudüs Türkiye Yüzyılında hak ettiği özgürlüğe kavuşacak. Bütün inanç sahiplerinin arzu ettiği gibi ibadet yeri olacak. İsrail işgalinden de kurtulacak." dedi.

Malkoç, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörlük Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "İnsan, Toplum ve Medeniyet" konferansında, Türkiye'nin özelikle son 20 yılında her alanda önemli mesafeler aldığını söyledi.

Türkiye'de adalet konusunda önemli çalışmaların yapıldığını kaydeden Malkoç, özellikle idare ile vatandaş arasında adaletin tesis edilmesini ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kamu denetçiliği gibi kurumların kurulduğunu belirtti.

Dünyanın birçok yerinde savaş, çatışma, açlık ve gözyaşının yaşandığını anlatan Malkoç, şöyle konuştu:

"Osmanlı Kudüs'ü 400 yıl yönetti. Şimdi ki gibi tankla, topla, orduyla değil, 1 manga askerle yönetti orayı. Niye, adaleti sağlamıştı onun için. Şimdi, yıllardan beri İsrail'in zulmü sürüyor. Gariban Filistinliler, var olma mücadelesi sürdürüyorlar. Kendi vatanlarını savunuyorlar. İsrail, 1948'de kurulduğundan beri Filistinlilere eziyet etmiş, topraklarını elinden almış, evlerini yıkmış, onları sürgüne göndermiş. Şimdi de gelmiş sıkıştıkları bir avuç yerde, Gazze'de, tam 45 günden beri 40 bin ton bomba bırakıldı. Kilometrekareye 100 ton bomba düşmüş. 14 bine yakın insan ölmüş. Bunun yüzde 75'i kadın, çocuk, bebek, yani masum insanlar. ABD İsrail'in arkasında, AB siyasi destek veriyor. Böyle bir dünyada adalet, huzur olur mu? Tarih boyunca zalimlerin, zulüm yapanların yaptıkları hiçbir zaman yanlarına kar kalmayacak, kalmamıştır da. Zulüm ile abat olanın sonu berbat olur. Göreceksiniz, İsrail ve Netanyahu bu işlediği insanlık ve savaş suçundan dolayı yargılanacak. Bunda tereddüdümüz yok."

Dünyanın birçok yerinde ahlak ve vicdan sahibi olan insanların sokaklara çıkarak bunlara itiraz ettiğini kaydeden Malkoç, İsrail'in bu katliamına karşı dünyada devletler bazında bunun öncülüğünü yapan ve yoğun bir emek harcayanın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı ve ilgililerin bütün ülkelere giderek sadece dünyada barışı temin etmeye çalıştığını ifade eden Malkoç, "Ukrayna, Balkan, Filistin, Libya ve Yemen'le de alakadar olacağız. İşte 21. Yüzyıl Türkiye'si onun için Türkiye Yüzyılı olacak." diye konuştu.

Öğrencilere kendilerini yetiştirmeleri ve özellikle dil öğrenmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Malkoç, şöyle devam etti:

" Bugün dünyanın düzenini kuran, yöneten AB ülkeleri ve ABD ve yanındakiler, dünyaya huzur getiremediler. Dünyaya barış getiremediler. Bunlar dünyaya kan gözyaşı getirdiler. Adalet getiremediler. 45 gündür bebeklerin üzerine bomba atılıyor. Sesleri çıkarmıyor hatta bomba veriyorlar. Şu açık ve net görünüyor ki bunlardan dünyaya hayır gelmedi bundan sonra da gelmeyecek. Dünyanın huzura, refaha ve barışa ihtiyacı var. İnşallah bunun da öncülüğünü Türkiye yapacak. 21.Yüzyıla onun için Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye bunu üniversitelerin ve bilimin öncülüğünde ve sizlerin bilgisi dahilinde yapacak. Bunları siz yapacaksınız. Bunların olup olmaması sizin alın terinize göz nurunuza gayretinize bağlı."

"Kudüs Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği özgürlüğe kavuşacak"

Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Malkoç, "Türkiye Yüzyılı içerisinde Kudüs'ün konumu nedir?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Kudüs insanlık için çok önemlidir. Yahudiliğin ağlama duvarı ordadır. Hz. İsa'nın çarmığa gerildiği ilk kıyamet kilise ordadır. ve Müslümanların ilk kıblesi peygamber efendimizin miraca yükseldiği yerdir Kudüs. Bu açıdan bizim için dün de önemliyi bugün de önemli, yarın da önemli olacak. Kudüs Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği özgürlüğe kavuşacak. Bütün inanç sahiplerinin arzu ettiği gibi ibadet yeri olacak. İsrail işgalinden de kurtulacak."

Vali Tuncay Akkoyun da öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Programda MÜA Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, akademisyenler de yer aldı.