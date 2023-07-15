Kamu Başdenetçisi Malkoç: Türkiye, 15 Temmuz'dan sonra yenilendi

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra kendini yenilediğini söyleyerek, "Özellikle darbecilerin yargılanması, FETÖ'ye karşı mücadele, PKK'ya karşı mücadelede çok önemli mesafeler aldık. Hem FETÖ'cüler temizlendi, hem de onların yurt dışındaki bağlantıları önemli ölçüde Türkiye'de temizlendi. ve Türkiye adeta kendine geldi. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye kendini yenilerken şöyle bir şey daha oldu; NATO'yla ilişkilerimiz, Avrupa Birliği'yle (AB) ilişkilerimiz daha sağlıklı bir zemine oturdu. Artık NATO'ya körü körüne bir aşk, AB'ye gözü kapalı bir bağlılık yok" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde DHA'ya açıklamada bulundu. Malkoç, Türkiye'deki demokrasinin yolunun değişik tarihlerde darbelerle kesildiğini, 15 Temmuz'un bu darbe planlarından birisi olduğunu anımsattı. Malkoç, "15 Temmuz'un hedefi Türkiye'yi işgal etmek, ardından da bölüp parçalamaktı. 15 Temmuz 2016 gecesi korkunç bir darbe teşebbüsünde bulunuldu ve milletimiz canı pahasına kahramanlık göstererek onu önledi. Tabii milletimizin harekete geçmesinde en önemli etken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti alanlara çağırması, demokrasiye sahip çıkmaya, hukuka sahip çıkmaya, anayasaya sahip çıkmaya ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmaya davet etmesi oldu" diye konuştu.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'na 15 Temmuz'a ilişkin başvuruların da geldiğine değinerek, "Ombudsmanlık olarak tabii 15 Temmuz'la ilgili bize birçok başvurular oldu. Şehitlerin yakınlarından başvurular oldu, gazilerimizden başvurular oldu. veya diğer mağduriyet yaşayanlardan başvurular oldu. Biz bunları zaman zaman idareyle, idarecilerle görüşerek hallettik bir kısmını. Bir kısmına da tavsiye kararı vererek yolumuza devam ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ'nün faaliyet yaptığı her ülkenin yöneticilerini uyardı. Eğer Türkiye FETÖ'ye karşı mücadele vermeseydi, FETÖ'cüler muhtemelen bugün Kırgızistan'da devleti ele geçirmiş olabilirdiler. FETÖ'cüler bazı ülkelerde çok daha güçlüydü. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile yapılan mücadele sadece Türkiye'deki hukuka ve demokrasiye değil bütün dünyada özellikle FETÖ okullarının yaygın olduğu ülkelerde de bir bakıma alarm oldu. Türkiye o anlamda uluslararası alanda da güzel bir hizmet yapmış oldu. Eğer bugün bizim Özbekistan ile ilişkimiz iyi bir noktaya gelmişse Özbekistan ile aramızı bozan FETÖ'cülerden sonra olmuştur. FETÖ'cüler Özbekistan ile Türkiye'nin arasını bozdular. Eğer bugün Türk Devletleri Teşkilatını kurmuşsak 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüleri def etmemizin neticesindedir bu" değerlendirmesinde bulundu.