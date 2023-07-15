Kamu Başdenetçisi Malkoç: Türkiye, 15 Temmuz'dan sonra yenilendi

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra kendini yenilediğini söyleyerek, "Özellikle darbecilerin yargılanması, FETÖ'ye karşı mücadele, PKK'ya karşı mücadelede çok önemli mesafeler aldık. Hem FETÖ'cüler temizlendi, hem de onların yurt dışındaki bağlantıları önemli ölçüde Türkiye'de temizlendi. ve Türkiye adeta kendine geldi. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye kendini yenilerken şöyle bir şey daha oldu; NATO'yla ilişkilerimiz, Avrupa Birliği'yle (AB) ilişkilerimiz daha sağlıklı bir zemine oturdu. Artık NATO'ya körü körüne bir aşk, AB'ye gözü kapalı bir bağlılık yok" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde DHA'ya açıklamada bulundu. Malkoç, Türkiye'deki demokrasinin yolunun değişik tarihlerde darbelerle kesildiğini, 15 Temmuz'un bu darbe planlarından birisi olduğunu anımsattı. Malkoç, "15 Temmuz'un hedefi Türkiye'yi işgal etmek, ardından da bölüp parçalamaktı. 15 Temmuz 2016 gecesi korkunç bir darbe teşebbüsünde bulunuldu ve milletimiz canı pahasına kahramanlık göstererek onu önledi. Tabii milletimizin harekete geçmesinde en önemli etken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti alanlara çağırması, demokrasiye sahip çıkmaya, hukuka sahip çıkmaya, anayasaya sahip çıkmaya ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmaya davet etmesi oldu" diye konuştu.