Kamu Başdenetçisi Malkoç, Kırgız mevkidaşı Camanbayeva ile görüştü

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ziyaret ettiği Bişkek'te Kırgızistan Ombudsmanı Cemile Camanbayeva ile görüştü.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın eşliğinde Kırgızistan Ombudsmanlık Kurumunu ziyaret eden Malkoç, mevkidaşı Camanbayeva ile bir araya geldi.

Malkoç, Kırgızistan'da bulunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, " Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lise ders kitaplarında Türklerin ata yurdu Tanrı Dağı ve civarı olduğu anlatılıyor. Bizim medeniyetimizin temelleri bu coğrafyada atılmıştır. Türkistan coğrafyası, Kırgızların, Kazakların, Özbeklerin, Türkmenlerin ruhlarının şekillendiği ve düşüncelerinin yoğunlaştığı bir coğrafyadır." dedi.

"Bizim kökümüz bir, atamız bir, dilimiz bir, dinimiz bir, geleneklerimiz, örf ve adetlerimiz aynı, yemeklerimiz aynı" diyen Malkoç, "Coğrafya olarak arada bir mesafe olabilir. Önemli olan gönüllerimizin birbirine yakın olmasıdır. Kırgız halkı ile Anadolu'daki Türkiye ve Türk halkı birbirinin kardeşidir. Devletlerimiz de birbirinin dostudur. " diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un dostluklarının her iki ülke için "umut verici" ve "güzel bir gelişme" olduğunu vurgulayan Malkoç, bugün iki ülkenin ombudsmanları olarak, her iki ülkenin huzuruna, refahına, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne katkıda bulunmak için mutabakat metnine imza atacaklarını belirtti.

Malkoç, "Bu mutabakat metni ile Kırgızistan Ombudsmanlığı ile tecrübe paylaşımında bulunacağız, ortak eğitim faaliyetleri yapacağız. Personelimizin yüz yüze veya çevrimiçi ortamda eğitim faaliyetlerini yürüteceğiz. Türkiye'de Bursa'da 2022 yılında kurulan Türk Devletler Ombudsmanlar Birliğinin de daha verimli çalışmalarını temin edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mutabakat metnine ilişkin Malkoç, Türkiye'de bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşları ve aynı şekilde Kırgızistan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların da ombudsmanlık kurumlarına müracaat ederek sorunlarına çözüm için yardım alabileceklerini kaydetti.

Kırgızistan Ombudsmanı Camanbayeva da davetlerini kabul edip ülkesine ziyarette bulunan Malkoç'a teşekkür ederek, Türkiye'de geçen hafta kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Camanbayeva, Türkiye'de 35 bine yakın Kırgızistan vatandaşının bulunduğunu, bunlardan 6 bininin çalışma izniyle bulunduğunu ve 30 Kırgız vatandaşının da tutuklu olduğunu belirtti.

İki ombudsmanlık kurumu arasında imzalanacak mutabakat metniyle işbirliğinin yeni bir seviyeye çıkacağına inandığını belirten Camanbayeva, "Bu işbirliği sayesinde vatandaşlarımıza, aynı şekilde insan haklarının korunmasına destek olacağız." dedi.

Görüşmenin ardından Kırgızistan ve Türkiye arasında Kamu Denetçiliği Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptını AA muhabirine değerlendiren Malkoç, şunları söyledi:

"Bugün ombudsmanlık kurumları arasında yeni bir köprü kurduk. Biz yılda yaklaşık 25 bin müracaat alıyoruz. Bu müracaatların yüzde 95'i elektronik ortamda oluyor. Bunlara en geç 6 ay içinde karar veriyoruz. Kararlarımız son derece etkili. Çünkü anayasal bir kurumuz. Özellikle halkın derdini, şikayetini ve temennisini ileteceği bir makamın olması fevkalade önemli. Biz bunun gayreti içerisindeyiz."

Malkoç, Kırgızistan Meclis Başkanı Şakiyev ile görüştü

Malkoç, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev tarafından kabul edildi.

Şakiyev, iki ülke ombudsmanlarının insan haklarının korunması ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi alanında da ortaklığı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Malkoç da sıcak kabulden ötürü teşekkür ederken, iki ülke ombudsmanlarının iki ülke halklarının manevi bağının her alanda güçlendirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.