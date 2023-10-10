Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye ile Gürcistan'ın stratejik ortak ülkeler olduğunu belirterek "Gürcistan'ın huzuru ve refahı demek, aynı zamanda Türkiye'nin huzuru ve refahı demektir.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Gürcistan'ın huzuru ve refahı, Türkiye'nin huzuru ve refahı demektir'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye ile Gürcistan'ın stratejik ortak ülkeler olduğunu belirterek " Gürcistan'ın huzuru ve refahı demek, aynı zamanda Türkiye'nin huzuru ve refahı demektir." dedi.

Malkoç, Tiflis'te devam eden temasları kapsamında Gürcistan Parlamentosu ve Gürcistan'ın İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığında görüşmeler yaptı.

Daha sonra Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde Türk iş insanlarıyla da bir araya gelen Malkoç, Gürcistan ziyaretini, AA muhabirine değerlendirdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından dün kabul edildiğini hatırlatan Malkoç, görüşmelerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Malkoç, Gürcistan'ın, Türkiye'nin en önemli komşu ülkelerinden biri olduğuna, iki ülke arasında birçok alanda güçlü bağların ve işbirliğin mevcut olduğuna işaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Garibaşvili'nin bu ilişkileri daha da güçlendirdiklerini vurguladı.

Ülkeler arasında güçlü ekonomik ilişkilerin olduğunu belirten Malkoç, Gürcistan'daki Türk iş insanlarının çok aktif şekilde burada istihdam imkanı sağlamaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Malkoç, Gürcistan'ın kalkınmasının Türkiye için büyük önem taşıdığını belirterek "Gürcistan'ın huzuru ve refahı demek, aynı zamanda Türkiye'nin huzuru ve refahı demektir." dedi.

İnsan hakları, ombudsmanlık ve hukuk alanındaki tecrübelerini paylaşmak için Gürcistan'a geldiğini söyleyen Malkoç, yarından itibaren Batum'da görüşmelere devam edeceğini kaydetti.