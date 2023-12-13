Kamu Bankasında Çalışan Dolandırıcıya İlişkin İddialar Ortaya Atıldı

KADIKÖY'de bir kamu bankasında çalışan Ü.G.'nin yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü. Dolandırıcılığın boyutunun 100 milyon dolar olduğunu iddia eden Abdullah Bişaroğlu, 'Kamuoyunu meşgul eden futbolcular kadar belki de ünlü olmadıkları için dosyalarında hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Savcılığa yöneltilen ısrar dilekçelerine rağmen savcılık tarafından bu dosyada herhangi bir işlem yapılmıyor' dedi.

KADIKÖY'de bir kamu bankasında çalışan Ü.G.'nin yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü. Dolandırıcılığın boyutunun 100 milyon dolar olduğunu iddia eden Abdullah Bişaroğlu, 'Kamuoyunu meşgul eden futbolcular kadar belki de ünlü olmadıkları için dosyalarında hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Savcılığa yöneltilen ısrar dilekçelerine rağmen savcılık tarafından bu dosyada herhangi bir işlem yapılmıyor" dedi.

İstanbul'da bir kamu bankasında çalışan Ü.G. iddiaya göre yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi

Çevresindekilere ilk olarak yüzde 5 kar vadeden Ü. G. daha fazla para getirmeleri sonucunda kar vaadinin yüzde 6, yüzde 7'ya çıkacağını söyledi. Bu şekilde çevresinde bulunan çok sayıda kişiyi dolandırdı. Şüpheli hakkında 2022 yılında şikayetler olması nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı. Ü. G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"BU DOSYADA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMIYOR"

Ü.G.'nin kurbanlarından olduklarını belirten 15 kişilik grup, Anadolu Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı

Grubun Ü.G. hakkında suç duyuruları bulunduğu belirten avukat Abdullah Bişaroğlu, 'Ü. G.etrafındaki insanlardan çeşitli miktarlarda paralar toplayarak yüksek kar vaadinde bulundu. Akabinde de bu paraları alarak ortalıktan kayboldu. Müşteriler, 2022 tarihinde şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu" dedi. Avukat Abdullah Bişaroğlu, 'Kamuoyunu meşgul eden futbolcular kadar belki de ünlü olmadıkları için dosyalarında hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Savcılığa yöneltilen ısrar dilekçelerine rağmen savcılık tarafından bu dosyada herhangi bir işlem yapılmıyor. Ü. G., 4 Ağustos 2022 tarihinde ifadesi alındıktan sonra da adliyeden hiçbir tedbir alınmadan serbest bırakılmış ve müştekilerin hiçbirisi bu şahsa ulaşabilmiş değil. Şahıs hakkında devam eden beş tane soruşturma dosyası var hepsi bugün bu dosyada birleştirilmiş durumda. Suç duyurusunda bulunmayan müştekiler var. Bugün onlar için ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Bu şahıs hakkında adli işlemlerin ivedilikle ve usule uygun bir şekilde yapılması gerektiği inancı taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE"

Bişaroğlu, '100 milyon doların üzerinde bir paranın Ü. G. isimli şahsa havale edildiğini biliyoruz. Bu havalelerin altın gönderme, Euro gönderme, elden para verme şeklinde olduğunu biliyoruz. Başta küçük bir miktar aldıktan sonra yüzde 4 oranında kar vaad ediyor. Akabinde bu paranın arttırılması şartıyla kar marjı yüzde 5'e, yüzde 6'ya ve yüzde 7'ye çıkarılıyor. Böylece insanların daha çok para getirilmesi sağlanıyor. Banka içerisinde bir para alışverişi en azından arkanızda gördüğünüz müştekiler çerçevesinde yok. Biz bu tarz işlemlerin bankadan habersiz ve bankadaki müdürlerden habersiz yapılmasını mümkün görmüyoruz. Futbolcular kadar ünlü olmayabilirler ama bu insanlar futbolculardan çok daha fazla para kaptırdılar ve futbolculardan çok daha fazla sayıdalar, 200 kişiden bahsediyoruz" diye konuştu.