Kampüste köpek saldırısına uğradı

KOCAELİ Üniversitesi öğrencisi Çiğdem Dadandı, kampüste başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Dadandı, "Sırt üstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım. Hala onun travmasını yaşıyorum" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Çiğdem Dadandı, kampüs içerisinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Dadanlı, köpeklerden birinin sağ bacağını ısırması sonucu yaralandı. Hastaneye gidip kuduz aşısı yaptıran Çiğdem Dadanlı, ardından hem rektörlüğe hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulunup başıboş köpekler konusunda tedbir alınmasını istedi.

Köpeklerin kontrolsüz bir şekilde olduğunu söyleyen Çiğdem Dadandı, "Bizim hayvan dostları kulübümüz var, onlar hayvanları besliyor ve tedavilerini yapıyorlar ama kampüsteki köpek sayısı o kadar fazla ki yetemiyorlar maalesef. Birçoğu kısır değil ve kampüsün birçok yerinde yeni doğmuş köpekler görebiliyorsunuz. Biz de çok üzülüyoruz, çünkü hayvanların kampüsteki durumları da pek iyi değil. Yağmur yağdığında bile hayvanlar titriyor, soğuktan hiçbirinin kulübesi bile yok. Gerçekten bizim bir çözüme ihtiyacımız var, biz hayvan düşmanı değiliz, hayvanları çok seviyoruz ama maalesef bize saldırıyorlar. Lütfen sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.