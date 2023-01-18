KAMPÜSTE HER AY 40 KİŞİYİ BAŞIBOŞ KÖPEK ISIRIYOR

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kampüs içerisinde 200 köpek olduğunu belirterek, 'Her ay 35- 40 ısırık vakası oluyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri ve hastalar maalesef bu saldırıya uğruyor. Bunun için hep beraber kafa patlatıyoruz. Şu an için kısırlaştırma işlemlerine başladık. Tabi halk gelip köpeklerini buraya bırakırsa bu işin sonu yok" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kampüs içerisindeki başı boş hayvanlara dikkat çekti. Bazı kişilerin üniversitenin içerisine araçlarıyla girip bakamadıkları köpekleri bıraktığını aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, köpeklerin çok sayıda öğrenciye ve öğretim görevlisine saldırdığını anlattı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne aylık 40'a yakın köpek vakası geldiğini belirten Rektör Özkan, bu soruna çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

KAMPÜSTE 200 KÖPEK BULUNUYOR

Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nün yeşil ve geniş bir alana sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Maalesef insanlar burayı barınak olarak görüyor. Dışarıdan araçlarıyla içeriye girip köpekleri bırakıp gidiyorlar. Bizim bunu bitirme şansımız yok. Bunlarla uğraşıyoruz. Hatta üniversitenin çevresine tellerle çit yapmıştık, en son telleri kesmişlerdi. Ben nasıl başa çıkabileceğimizi bilmiyorum. 200 öpeğimiz var. Hepsi değil ama bir kısmı agresifleşebiliyor" dedi.

HER AY 40'A YAKIN ISIRIK VAKASI

Bu konu hakkında belediyelerden yardım istediklerini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Belediyeler de elinden geleni yapıyor ama gerçekten zor bir süreç. Hayvanseverleri, hayvanlara zarar vermediğimiz yönünde ikna etmek lazım. Hayvanlara zarar vermiyoruz. Her ay 35- 40 ısırık vakası oluyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri ve hastalar maalesef bu saldırıya uğruyor. Bunun için hep beraber kafa patlatıyoruz. Şu an için kısırlaştırma işlemlerine başladık. Tabi halk gelip köpeklerini burada bırakırsa bu işin sonu yok. Bizim için zor bir süreç olacak. Yardım rica ediyoruz" diye konuştu.

KUDUZ AŞISIYLA İLGİLİ SORUN YOK

Hayvanlara eziyet etmediklerini aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Benim de 2 köpeğim var. Doktorum zaten. Bir cana zarar vermem mümkün olamaz. Asla zarar vermeden hayvan sayısını azaltmak lazım. Biraz önce başhekim ile görüştüm, şu an insanlara yapılan kuduz aşılarıyla ilgili bir sıkıntı yok" dedi.