Kampüslerdeki çorba çeşmelerinden farkındalık için glütensiz çorba aktı - Haberler

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Kampüslerdeki çorba çeşmelerinden farkındalık için glütensiz çorba aktı

AA - Elif Özlem Çelikler - Güncel
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Kampüslerdeki çorba çeşmelerinden farkındalık için glütensiz çorba aktı

Bursa Büyükşehir Belediyesinin kentteki üniversite kampüslerinde yer alan çorba çeşmelerinden, "9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalığı Günü" dolayısıyla glütensiz çorba ikram edildi.

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin kentteki üniversite kampüslerinde yer alan çorba çeşmelerinden, "9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalığı Günü" dolayısıyla glütensiz çorba ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ramazan ayında glütensiz gıda desteğinde bulunduğu çölyak hastaları için farkındalık oluşturacak yeni bir etkinlik düzenledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi kampüslerinde her gün 2 bine yakın öğrenciye bir öğününü ücretsiz karşılama imkanı sunulan çorba çeşmelerinden, Dünya Çölyak Farkındalığı Günü nedeniyle glütensiz çorba dağıtıldı.

Glütensiz çorba ve ekmek ikram edilen üniversiteliler, bu sayede çölyak hastalarıyla empati yapma imkanı buldu.

AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

Üniversite, Mayıs, Bursa, Güncel, Haberler

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