KAMPOFF Üyeleri Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Gönüllü Oldu

Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayan Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) üyeleri, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü oldu.

Müdürlük kampüsündeki eğitim alanında Merkez Şefi Anıl Mercimek tarafından hortum taşıma ve serme ile yangına müdahale konularında bilgilendirilen kulüp üyeleri, daha sonra arazözlerin desteğiyle eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllüler, yeşil vatanın korunması için yürütülen çalışmalara destek verecek.

KAMPOFF Başkanı Ferhat Salur, yaptığı açıklamada, yaşanan orman yangınlarının doğaseverler olarak kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Yangınla mücadele eden ekiplere destek olabilmek amacıyla gönüllü olmaya karar verdiklerini anlatan Salur, "Orman yangınları sadece doğamızı değil, geleceğimizi de tehdit ediyor. Bu nedenle herkesin daha bilinçli ve duyarlı olması gerektiğine inanıyoruz. Bizler, doğaseverler olarak eğitimlerimizi tamamlayarak orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olduk. Toplumsal duyarlılığı artırmak ve daha fazla insanımızı bu tür gönüllü çalışmalarına teşvik etmek amacıyla bu adımı attık." diye konuştu.

Salur, ormanlarla ilgili sosyal sorumluluk çalışmalarına da destek vermeye hazır olduklarını vurgulayarak "Hedefimiz yalnızca orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olmak değil ağaçlandırma projeleri, çevre temizliği ve sürdürülebilirlik ekinlikleri gibi faaliyetlerde de yer almak. Bizler, doğasever off-road sporcuları olarak üzerimize düşen her konuda görev almaya hazırız. Eğitim sürecindeki desteklerinden dolayı orman personeline teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.