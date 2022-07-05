KAMPLARA İLGİ ARTTI, ÇADIR FİYATLARI YÜKSELDİ

Otel, pansiyon ve kiralık evlerin astronomik fiyatlara ulaşması, tatilcilerin çadır kamplarına ilgisini artırdı. Ancak artan talep çadır fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Kamp malzemeleri mağazası işletmecileri çadır fiyatlarında da 6 katına varan bir artış olduğunu belirterek, 3 kişilik çadır fiyatının bir yılda 60 liradan 350 liraya çıktığını bildirdi. Buna rağmen çadır tatilini daha uygun bulan insanların, yoğun talebiyle karşılaştıklarını ifade ettiler.

"GEÇEN YIL 60 LİRAYA SATTIĞIMIZ KAMP ÇADIRI BU YIL 350 LİRA"

"BİR HAFTALIK TATİL 20 BİN TL OLUNCA, TERCİHİMİZ ÇADIR KAMPLAR"

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-Özlem Demirel ile röportaj

Demirören Haber Ajansı / Güncel