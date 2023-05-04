Kampçıların yeni adresi: 'Püren Yaylası' İstanbul'dan gelen tatilci: "İlk defa nefes aldığımı hissettim" Bolu'nun doğal alana sahip yaylalarından biri olan Püren Yaylası, baharın gelmesiyle birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Kampçıların yeni adresi: 'Püren Yaylası'

İstanbul'dan gelen tatilci: "İlk defa nefes aldığımı hissettim"

BOLU - Bolu'nun doğal alana sahip yaylalarından biri olan Püren Yaylası, baharın gelmesiyle birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. İstanbul'un kaosundan kurtulmak için Pürenli Yaylası'na gelenler, doğa ile içe içe zaman geçiriyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte rengarenk çiçeklerin açtığı Pürenli Yaylası, son yıllarda doğaseverlerin de uğrak noktalarından biri haline geldi. Doğayla iç içe, huzur dolu vakit geçirme fırsatı bulan doğaseverler ve kampçılar, Pürenli Yaylası'nda keyifli anlar yaşıyor. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan doğa harikası Pürenli Yaylası, dört mevsim doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Pürenli Yaylası, Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesi Ortaköy sınırlarındaki bin 650 rakımda bulunuyor.

İstanbul'dan kamp için Pürenli Yaylası'na gelen Kutay Gürünlü ve Aslı Tanrıkulu çifti yaylanın doğasını çok beğendiklerini ifade etti. Kutay Gürünlü, "İstanbul'dan geldik. İstanbul'un kaosundan kurtulmak için geldik. Burası inanılmaz bir yer gerçekten. Yarım saat içerisinde 4 mevsimi birden yaşadık. İlkbaharın çiçekleri var, yazın güneşi var, sonbaharın yağmuru var hala daha kışın karı var buralarda. İnanılmaz, ilk defa nefes aldığımı hissettim. İstanbul'dan sonra diyecek başka bir şeyim yok. Bizim araç üstü çadırımız var. Rahat oluyor. Zaten 3 köpekle yaşıyoruz. Köpeklerle şehir merkezinde güzel vakit geçiremediğimiz için hep böyle kampa ve şehirden uzak yerlere gelmeye çalışıyoruz. Rahat ediyoruz. Olurda buraya gelirseniz, burayı bulduğunuz gibi bırakın" dedi.