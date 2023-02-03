KAMP ALANINDAKİ KARAVAN YANDI Güncel Haberler KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kamp alanındaki karavanda yangın çıktı. KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kamp alanındaki karavanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, karavanın içerisindeki eşyalar yandı. Saat 17.00 sıralarında, Gebze Mollafenari mevkisinde bulunan karavan kamp alanındaki karavandaki bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karavanda yaşayanlar dışarı çıkarken, haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında karavanın içerisi ve eşyalar yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Gebze Güncel Haberler

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