Kamp Alanında Eşinin Vurulmasıyla İlgili Gelişmeler

Güncelleme:
İzmir’in Urla ilçesinde kamp yaparken eşi tarafından tüfekle vurulan Burçin Razak Akyürek'in ölümüyle ilgili olayın detayları ortaya çıktı. Eşi, tüfeği kazara ateşlediğini öne sürdü, çiftin olaydan bir gün önceki kamp görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

1) EŞİ TARAFINDAN VURULAN BURÇİN'DEN GERİYE KAMP GÖRÜNTÜLERİ KALDI

İZMİR'in Urla ilçesinde kamp yapmak için gittikleri alanda otomatik tüfekle vurulan Burçin Razak Akyürek'in (32) ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve ifadesinde eşini kazara vurduğunu öne süren T.A.'nın (34) işlemleri sürerken, çiftin olaydan bir gün önce çektikleri görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'nda meydana geldi. Bir gün önce kamp yapmak için ciple bölgeye gelen çiftten Burçin Razak Akyürek, dün pompalı tüfekle başından vuruldu. Akyürek aracın önünde kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burçin Razak Akyürek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi T.A. gözaltına alınırken, aracın içinde koltuktaki otomatik tüfeğe de el konuldu. Akyürek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZARA ATEŞLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

T.A.'nın ilk ifadesinde, araçtayken tüfeği kazara ateşlediğini, saçmaların bu sırada cipin önünde duran eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, çiftin olaydan bir gün önce çekip sosyal medyada paylaştığı video ortaya çıktı. Görüntülerde, çiftin araçla kamp alanına giriş yaptıktan sonra birlikte kahvaltı hazırladıkları anlar yer aldı.

Burçin Razak Akyürek'in yarın toprağa verileceği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
