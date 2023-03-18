Kamile teyzenin ekmeği günlerce bayatlamıyor, sırrı mayasında Köy ekmeği onun ellerinde lezzet buluyor Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Kamile Uzun, yıllardır kendi ekmeğini kendisi yapıyor.

Kamile teyzenin ekmeği günlerce bayatlamıyor, sırrı mayasında

Köy ekmeği onun ellerinde lezzet buluyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Kamile Uzun, yıllardır kendi ekmeğini kendisi yapıyor. Odun ateşi ile yakılan fırında binbir zahmetle pişen ekşi mayalı ekmekler, kokusu ve görüntüsüyle adeta sofraları süslüyor. Günlerce bayatlamayan lezzetli ekmeklerin sırrı ise mayasında.

Balören köyünde ikamet eden 60 yaşındaki Kamile Uzun, fırınlarda satılan ekmekleri yiyemediği için düzenli olarak kendi ekmeğini yapıyor. Tüm püf noktalarına dikkat ederek geleneksel yöntemlerle hamurunu hazırlayan Uzun, kabarması için bir süre bekliyor. Uzun, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği köy fırınına gelerek, pişirme mesaisine başlıyor. Odunları tutuşturarak fırını yakan Uzun, binbir zahmetle ekmeklerini pişiriyor. Odun ateşinin lezzetiyle ağır ağır pişen ekmekler, Uzun ailesinin sofrasını süslüyor. Kamile Uzun, kokusuyla ve görüntüsüyle acıktıran ekmeğin sırrının ekşi mayada olduğunu söylüyor.

Köyde tüm işlerini kendisinin yaptığını söyleyen Uzun, "16-17 yaşlarında kaçarak evlendim. Eşimi 4 sene önce kaybettim. İyi günümüzde oldu, zahmetli günümüzde oldu. 45 sene evli kalmıştık" dedi.

Geleneksel yöntemlerle yaptığı ekmeğin lezzetiyle de diğer ekmeklerden farklı olduğunu ifade eden Uzun, "Yaptığımız ekmek normal ekmeklerden daha farklı. Ekmeği ekşi mayadan yapıyoruz. Tadı daha güzel oluyor ve bozulmadan uzun süre dayanıyor. Şehir ekmekleri gibi çabuk bozulmuyor" diye konuştu.

Köy ekmeğini çok sevdiğini söyleyen mahalle sakini 77 yaşındaki Hüseyin Yıldırıcı ise "Köy ekmeğinin tadı çok güzel. Köy ekmeği gibisi yok. Şehir ekmekleri yavan geliyor. Köye ekmeğini ısıtıyoruz, peynir, soğan ve turşu ile yiyoruz" diye konuştu.