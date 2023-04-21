Kamerun ve Nijerya'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

Kamerun ve Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Kamerun ve Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Kamerun'un başkenti Yaounde'nin en büyük camilerinden olan Yaounde Merkez Camisi'nde toplanan Müslümanlar bayram namazı coşkusunu birlikte yaşadı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için dışarı çıkan Kamerunlu Müslümanlar, bayramlıklarıyla başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Camideki yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar namazını caminin avlusunda ve bahçesinde, bazıları ise yollarda eda etti.

Namaz sonrasında çocuklara şeker ve bayram harçlığı dağıtıldı.

Nijerya

Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaşayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde açık alanda saf tuttu.

Abuja'nın Annoor Camisi'nde toplanan kadın, erkek ve çocuklar, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Bayram hutbesinde Müslümanların görev ve sorumlulukları, günahlardan kaçınılması, ramazan ayında yapılan ibadetler ve hayır işlerinin devam ettirilmesi çağrısı yapıldı.

Namazın ardından ülkenin güvenliği, refah ve huzur, tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi.

Emniyet sorunlarının yaşandığı Nijerya'da bayram namazları için 52 bin güvenlik gücü görevlendirilmişti.