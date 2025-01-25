Kamerun'un Sanaga Nehri'nde Kum Çıkarma İşi: Genç İşçiler Tehlikelerle Mücadele Ediyor

Kamerun'un en uzun nehri Sanaga, sadece doğal güzellikleriyle değil bölge sakinlerinin geçim kaynağı kumun çıkarılması için yürütülen çalışmaların zorluğuyla da dikkati çekiyor.

Özellikle genç işçilerin hayatlarını riske atarak gerçekleştirdiği bu zorlu mesai, büyük bir dayanıklılık ve azim gerektiriyor.

Sanaga Nehri'ndeki kum çıkarma faaliyetleri, inşaat sektörüne olan talep nedeniyle artış gösterirken bölgedeki kum yataklarının hızla tükenmesi, işçilerin işini daha da zorlaştırıyor.

Nehir boyunca uzanan kum çıkarma alanlarında işçiler, ilkel yöntemlerle çalışıyor. Teknolojik ekipmanın yokluğu, işçileri çıplak ellerle ve ilkel araçlarla çalışmaya zorluyor.

Çoğu genç yaşta olan işçiler, derin sulara dalarak dipte biriken kumu yüzeye çıkarıp küçük teknelere yığıyor. Her dalış, ciddi sağlık riskleri ve boğulma tehlikesini beraberinde getiriyor.

Kum çıkaran işçilerin büyük kısmı, bu tehlikeli işe çocukluk yaşlarında başlıyor ve ilerleyen yıllarda sağlık sorunlarıyla karşılaşıyor.

Yeterli güvenlik ekipmanından yoksun olarak dalış yapan işçilere olası kazalarda veya nefes darlığı gibi durumlarda acil müdahale imkanı da bulunmuyor.

İşçiler, nehirde kürek çekerek kumun olduğu alana geliyor ve burada ekibin yarısı suya dalarak nehrin dibinden kum çıkartıyor.

Kumlar, kovalarla kanolara konuluyor ve işlem tamamlandığında nehir kenarlarında kurulan istasyonlara getirilerek inşaat şirketlerine ait kamyonlara yükleniyor.

"Sanaga kumu" adı verilen bu malzeme, duvar ve tuğla gibi inşaat işlerinde kullanılıyor.

"Hayatımızı riske atıyoruz ama başka seçeneğimiz yok"

Kamerunlu kum işçilerinden Assane Adame, AA muhabirine, Sanaga Nehri'nin tabanından çıkardıkları kumla geçimini sağladığını söyledi.

Adame, "Bazen boş döndüğümüz de oluyor, hayatımızı riske atıyoruz ama başka seçeneğimiz yok." dedi.

Sanaga Nehri'ndeki zorlu mesaisini anlatan Adame, "Biz, kum işçileriyiz. Her sabah kalkıyoruz ve nehre geliyoruz. Bir kano alıyoruz ve hiçbir ekipmanımız olmadan suya dalıyoruz. Kum arıyoruz ama burada kum yok. Burada sadece taşlar var. Evet, görüyorsunuz, burası kayaların olduğu yer. Burada sadece çakıl taşları var ama eğer ararsanız kumu bulabilirsiniz." diye konuştu.

İşçilerden Boyamo Jean Romeo da mesleğin zorluklar ve risklerle dolu olduğunu belirterek, saat 06.00 veya 07.00'de kalkıp Sanaga Nehri'ne geldiklerini ve kum aradıklarını söyledi.

Kumu bulunca dalmaya başladıklarını dile getiren Romeo, "Kanonun altına odun yerleştirip üzerine basarak kumu kanoya yüklüyoruz. Günde 2 tur yapıyorum. Gelen kamyonlar topladığımız kumları satın alıyor. Kano başına 6 bin frank (yaklaşık 10 dolar) veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Romeo, yaptıkları iş yüzünden birçok hastalığa maruz kaldıklarına dikkati çekerek, "Burada 2 yıldan fazla çalışan arkadaşlarımız göz hastalıklarına yakalanıyor ve bazıları kör oluyor." dedi.

Hükümetten hiçbir şey beklemediğini söyleyen Romeo, "Daha önce yetkililerden bazı ihtiyaçlarımızı talep ettik ama gelmedi. Bize maske vereceklerini söylediler ama o maskeler bize asla ulaşmadı." diye konuştu.