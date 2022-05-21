Kamerun'un Başkenti Younde'de Ulusal Gün Kutlandı - Haberler

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Kamerun'un Başkenti Younde'de Ulusal Gün Kutlandı

Xinhua - Güncel
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Kamerun'un Başkenti Younde'de Ulusal Gün Kutlandı

YAOUNDE, 21 Mayıs (Xinhua) -- Kamerun'un başkenti Yaounde'de Ulusal Gün kutlamaları kapsamında düzenlenen geçit törenine katılan insanlar, 20 Mayıs 2022. Kamerun Cuma günü Ulusal Gün'ün 50.

YAOUNDE, 21 Mayıs (Xinhua) -- Kamerun'un başkenti Yaounde'de Ulusal Gün kutlamaları kapsamında düzenlenen geçit törenine katılan insanlar, 20 Mayıs 2022. Kamerun Cuma günü Ulusal Gün'ün 50. yıl dönümünü, Mart 2020 tarihinde ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinden sonra ilk kez düzenlenen askeri ve sivil geçit töreniyle kutladı. (Fotoğraf: Kepseu/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Kamerun, Mayıs, Mart, Cuma, Güncel, Haberler

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