Üye Girişi
Haberler

Kamerun Polisleri AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kamerun'un başkenti Yaounde'de polisler, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Polisler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğrafları oyladı.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de polisler Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Polisler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Kendisinin de arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldığını ve fotoğraflara bakınca kendini gördüğünü belirten polis memuru Mvondo Michel Ted Vancel, "Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma Sevinci" fotoğrafını seçti.

Vancel, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Sema bebek", "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler", "Haber" kategorisinde ise Jose Colon'un "Hayat yolculuğu" fotoğrafını seçti.

Bir diğer polis memuru Nicola Nzambo ise spora çok ilgi duyduğunu ve Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferinden sonra İstanbul'a hayran kaldığını vurgulayarak Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması", "Spor" kategorisinde Tolga Ovalı'ın "Kutlama dalışı", "Haber" kategorisinde ise Yassine Gaidi'nin "Umut ve korku" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA / Güncel

Kamerun Deprem Spor Umut Spor Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title