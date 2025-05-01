Kamerun, İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu'na Katıldı

Suudi Arabistan, Kamerun'un resmen İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu'na katıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kamerun'un katılımı dolayısıyla İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu'nın başkent Riyad'daki merkezinde resmi tören düzenlendi.

Törene, Koalisyon Genel Sekreteri Pilot Tümgeneral Muhammed bin Said el-Muğidi, Kamerun'un Riyad Büyükelçisi Iya Tidjani, Kamerun'un koalisyondaki temsilcisi ve diğer üye ülkelerin temsilcileri katıldı.

Muğidi, Kamerun'un katılımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu adımın terörle mücadelede yürütülen ortak çabalara nitelikli bir katkı sağladığını ve düşünce, medya, mali ve askeri alanlardaki koordinasyon ile entegrasyonu güçlendirdiğini söyledi.

Muğidi ayrıca Kamerun'un bölgesel ve uluslararası düzeyde terör örgütlerine karşı mücadelede etkin bir rol oynadığına dikkati çekti.

Kamerun'un Riyad Büyükelçisi Tidjani ise ülkesinin koalisyona katılmasından gurur duyduğunu dile getirdi. Tidjani, terörle mücadelede ortak çalışmanın önemini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 2017'nin sonlarında düzenlenen "İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı"yla İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu'nun resmi olarak faaliyete geçtiği açıklanmıştı.

İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Komutanı Rahil Şerif, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, koalisyonun herhangi bir ülkeye, gruba ya da dine yönelik olmadığını, hedefinin terörle mücadele olduğunu belirtmişti.

Kamerun'un katılımıyla üye sayısının 43'e yükseldiği koalisyonda, Körfez ülkeleri, Mısır, Türkiye, Pakistan, Nijerya, Malezya, Fas ve diğer birçok ülke yer alıyor. Bu durum, koalisyonun geniş katılımlı ve İslam dünyasını kapsayıcı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Koalisyonun amacı, terörle mücadelede üye ülkeler arasında düşünce, medya, askeri ve mali alanlarda koordinasyonu sağlamak ve hem bölgesel hem de uluslararası güvenliği güçlendirmek olarak ifade ediliyor.