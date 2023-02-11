Kamerun, Ekvator Ginesi ile sınır geçişlerini kısıtladı

Kamerun, Ekvator Ginesi'nin Kie-Ntem eyaletinde 8 Şubat'tan bu yana çok sayıda ölüme neden olan ve henüz tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle iki ülke arası sınır geçişlerini kısıtladığını duyurdu.

Kamerun, Ekvator Ginesi'nin Kie-Ntem eyaletinde 8 Şubat'tan bu yana çok sayıda ölüme neden olan ve henüz tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle iki ülke arası sınır geçişlerini kısıtladığını duyurdu.

Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachie yaptığı açıklamada, Ekvator Gineli yetkililerden Kie-Ntem eyaletinde tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle birçok ölümlü vakanın kaydedildiğine ilişkin uyarı aldığını bildirdi.

Ekvator Ginesi ile sınır geçişlerinin kısıtlandığını belirten Malachie, vakalarla temaslı kişilerin tespiti konusunda Ekvator Gineli yetkililerle hareket ettiklerini belirtti.

Ulusal basındaki haberlerde ise, Kie-Ntem eyaletinde nedeni tanımlanamayan, yüksek ateş ve kanamaya neden olan "gizemli hastalık" sebebiyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.