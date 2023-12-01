Kamerun'dan kaçan mültecilerin sayısı 20 bini geçti

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşan) bölgesinde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar nedeniyle komşu Nijerya'nın Taraba eyaletine sığınanların sayısının 20 bini geçtiği bildirildi.

Taraba Eyaleti Valisi Agbu Kefas, yaptığı açıklamada, Taraba eyaletindeki 5 mülteci kampına sığınan Kamerunluların sayısının 20 bini aştığını belirtti.

???????Kefas, eyalete sığınanların ülkelerinde barış sağlanana kadar güvenliklerinin sağlanacağını ve korunacaklarını ifade etti.

Mart 2020 itibarıyla 7 binden fazla mültecinin eyalete sığındığını kaydeden Kefas, "Üç yıl içinde bu sayı 20 binin üzerine çıktı. Beslenme, eğitim, barınma, sağlık ve güvenlik hem ev sahibi topluluklar hem de eyalet hükümeti için bir sorun haline geldi." ifadesini kullandı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.