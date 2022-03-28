Kamerun'daki kolera salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor

Kamerun'un Batı ve Littoral bölgesinde yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı 2 bini aştı.

Halk Sağlığı Bakanı Manaouda Malachie, yaptığı açıklamada, kolera salgınında şimdiye kadar 2 bin 100 vaka tespit edildiğini bildirdi.

Malachie, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

İlk olarak Ocak 2022'de ülkenin Batı ve Littoral bölgesinde ortaya çıkan salgında 37 vaka tespit edildiği, 5 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kolera

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.