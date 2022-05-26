Kamerun'daki kolera salgınında vaka sayısı 7 bini geçti - Haberler

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Kamerun'daki kolera salgınında vaka sayısı 7 bini geçti

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kamerun'daki kolera salgınında vaka sayısı 7 bini geçti

Kamerun'da ilk olarak Batı ve Littoral bölgelerinde ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı 7 bini aştı.

Kamerun'da ilk olarak Batı ve Littoral bölgelerinde ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı 7 bini aştı.

Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute yaptığı açıklamada, Ekim 2021'den bu yana devam eden kolera salgınında 7 bin 287 vaka kaydedildiğini, 140 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkenin ekonomi başkenti Douala ve Güney-Batı bölgesinde vaka artışlarının devam ettiğini belirten Ngute, martta başlayan aşılama kampanyasına devam edileceğini duyurdu.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Güney Batı, Kamerun, Ekim, su, Güncel, Haberler

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