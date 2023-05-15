Kamerun'daki Kızamık Salgınında Vaka Sayısı 5.000'e Yaklaştı

YAOUNDE, 15 Mayıs (Xinhua) -- Kamerun Halk Sağlığı Bakanlığı, ülkedeki kızamık vaka sayısının 4677'ye yükseldiğini ve salgın nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan Pazar günü yapılan açıklamada, "Kızamığın epidemiyolojik durumu endişe verici hale geliyor. Bu durum, son birkaç yıldır aşı kapsamının yetersiz olmasından ve kısmen Kovid-19'un neden olduğu aşı tereddüdü sebebiyle aşılanmamış çocuk sayısındaki artıştan kaynaklanıyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, hastalığın yayılmasını önlemek için 28 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında kızamık ve kızamıkçığa karşı ulusal bir aşı kampanyası düzenleyecek.

Kızamığın belirtileri ve semptomları arasında ateş, döküntü, öksürük, gözlerin kızarması ve burun akıntısının yer aldığını ifade eden yetkililer, yetersiz beslenen çocuklarda ve iki yaşın altındaki bebeklerde kızamık komplikasyonlarının ağır seyrettiğine yönelik uyarıda bulundu.