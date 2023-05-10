Kamerun'da Yakıt Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 15 Ölü, 19 Yaralı

YAOUNDE, 10 Mayıs (Xinhua) -- Kamerun'da meydana gelen bir otobüs kazasında en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı.

YAOUNDE, 10 Mayıs (Xinhua) -- Kamerun'da meydana gelen bir otobüs kazasında en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı.

Olay, Salı günü öğleden sonra Doğu bölgesi ile Adamawa bölgesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki bir köyde meydana geldi.

Polisin verdiği bilgiye göre, Adamawa bölgesinin merkez şehri Ngaoundere'ye giden bir otobüsün sürücüsü kontrolünü kaybetti. Otobüs aynı zamanda yakıt taşıdığı için çarpışmanın ardından patlama meydana geldi.

Devlete ait Kamerun Radyo Televizyonu, ölenler arasında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu bildirdi. Yerel basın ise kazada ölenlerin 7'sinin kadın olduğunu duyurdu.

Polis, hastaneye kaldırılan yaralıların yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Kamerun Ulaştırma Bakanlığı'nın tahminine göre Orta Afrika ülkesinde her yıl 1.500 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.