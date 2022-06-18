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Kamerun'da Uluslararası Maarif Okulları'nda mezuniyet töreni düzenlendi

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kamerun'da Uluslararası Maarif Okulları'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Nkolfoulou Maarif Okulları'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Nkolfoulou Maarif Okulları'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Yaounde Koordinatörü Burak Özden'in yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Okul idaresi tarafından öğrencilere başarı sertifikaları ve dönem birincilerine hediyeler verildi.

Tören, öğrencilerin müzik dinletisi ve dans gösterisinin ardından, mezun olan 32 öğrencinin diplomasını almasıyla son buldu.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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