Kamerun'da Uluslararası Maarif Okulları'nda mezuniyet töreni düzenlendi Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Nkolfoulou Maarif Okulları'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Nkolfoulou Maarif Okulları'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Yaounde Koordinatörü Burak Özden'in yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Okul idaresi tarafından öğrencilere başarı sertifikaları ve dönem birincilerine hediyeler verildi. Tören, öğrencilerin müzik dinletisi ve dans gösterisinin ardından, mezun olan 32 öğrencinin diplomasını almasıyla son buldu. AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel Türkiye Kamerun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kamerun'da Uluslararası Maarif Okulları'nda mezuniyet töreni düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.