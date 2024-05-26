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Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okulların mezuniyet töreni düzenlendi

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Kamerun'da faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı okulların 2023-2024 yılı mezuniyet töreni Yaounde'de gerçekleştirildi. Törene Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, TMV yetkilileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören, Türkçe şarkılar ve halaylar eşliğinde kutlandı.

Kamerun'da faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı okulların 2023-2024 yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Yaounde'de bulunan Palais de Congres binasında düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, TMV yetkilileri, TMV'ye ait Bastos Okulu ve Nkolfoulou Okulu öğrencileri ve veliler katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Işıkçı, mezun olan öğrencileri ve TMV okullarında görevli öğretmenleri tebrik etti.

Öğrenciler mezuniyetlerini, Türkçe şarkılar söyleyerek, halaylar çekerek kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

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