Kamerun'da Türkçe Eğitim Dershanesi Açıldı

Kamerun Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik Türkçe dil eğitimi kapsamında mayısta açılan Türkçe Eğitim Dershanesinde ilk ders verildi.

Kamerun Harp Okulu bünyesinde gerçekleştirilen ilk derse Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Türkiye'nin Kamerun Askeri Ataşesi Kurmay Albay Fırat Kaplan ve çok sayıda Kamerunlu askeri yetkili katıldı.

Büyükelçi Öskiper, ders öncesinde kursiyer askerlerle sohbet ederek Türkçe ve Türk askeri terminolojisiyle ilgili bazı bilgiler verdi.

Kamerunlu askerler de Türkiye'de alacakları eğitim öncesinde Türkçe öğrenmenin kendileri için büyük avantaj olacağını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 7 Mayıs'ta Kamerun'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Joseph Beti Assomo ile Türkçe Eğitim Dershanesinin açılışını yapmıştı.

Türkiye'de eğitim alacak Kamerunlu askerlerin Türkçe öğrenmesini desteklemek amacıyla başlatılan kurs, iki ülke arasındaki askeri ve eğitim işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkçe eğitim programının, ilerleyen süreçte Türkiye'de verilecek teknik ve mesleki kurslarla desteklenmesi planlanıyor.