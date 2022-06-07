Kamerun'da tekne batması sonucu en az 13 kişi öldü - Haberler

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Kamerun'da tekne batması sonucu en az 13 kişi öldü

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kamerun'da tekne batması sonucu en az 13 kişi öldü

Kamerun'un Merkez bölgesinde bulunan Nyong Nehri'nde bir teknenin batması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Kamerun'un Merkez bölgesinde bulunan Nyong Nehri'nde bir teknenin batması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nyong Nehri'nin Nyong-et-Kelle mevkisinde 20 kişinin bulunduğu tekne sebebi henüz belli olmayan bir nedenle battı.

Kazada en az 13 kişi yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kazada, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yine aynı bölgede haziran 2021'de gerçekleşen tekne kazasında 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen bu tür kazalara, gemilerin ve teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yük taşımaları sebep oluyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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