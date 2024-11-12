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Kamerun'da Taksici Cinayetleri Korku Salıyor

Kamerun'da Taksici Cinayetleri Korku Salıyor
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Kamerun'un başkenti Yaounde'de son iki ayda 35 taksi şoförü ölü bulundu. Taksiciler, güvenlik endişesiyle geç saatlere kadar çalışamamaktan şikayet ediyor.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de son 2 ayda 35 taksi şoförü ıssız yerlerde ölü bulundu.

Kamerun Taksiciler Birliği Başkanı Pepouna Mama Bakayoko, son aylarda Yaounde'de işlenen taksici cinayetleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son iki ayda Yaounde'nin ıssız bölgelerinde 35 taksicinin cesedinin bulunduğunu belirten Bakayoko, kayıp 3 taksicinin arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Bakayoko, güvenlik güçleri ile ortak çalışma yürüttüklerini vurgulayarak şu ana kadar 8 şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgularının sürdüğünü söyledi.

Taksicilerin son 2 aydır zor günler geçirdiğine dikkati çeken Bakayoko, "Taksicilerimiz araçlarına müşteri olarak binen haydutlar tarafından kaçırılıyor, şehirlerin ıssız yerlerine götürülerek ellerindeki değerli eşyalar ve araçları alındıktan sonra olay yerinde öldürülüyor ya da elleri ayakları bağlanarak ölüme terk ediliyor." dedi.

Taksiciler evlerine geri dönememekten korkuyor

Kamerunlu Taksici Boyudu Josef de ailesinin geçimi sağlayabilmek için 20 yıldır taksicilik yaptığını anlattı.

Josef, "Artık güvende değiliz." diye konuştu.

Eskiden gece geç saatlere kadar çalışabildiğini vurgulayan Josef, taksici cinayetlerinden sonra eve geri dönememekten korktuğu için geç saatlere kadar çalışamadığını söyledi.

Başka bir taksici Nvondo Ludovic de son günlerde birçok meslektaşının hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Ludovic, artık herkesi taksilerine kabul edemediklerini ve bu nedenle gelirlerinin düştüğünü belirterek, "Devletimizin bize acil yardım etmesini istiyoruz." dedi.

Şehir içi ulaşımın sadece taksilerle sağlandığı Kamerun'da taksiler, klasik ve moto-taksi olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Sarı renkteki klasik taksilerin gündüz tarifesi 250 frank (13,90 Türk lirası), akşam tarifesi de 300 franktan (16,68 Türk lirası) ücretlendirilse de fiyatlar, yolun uzunluğuna göre değişiyor.

Birçok kişinin ayna anda yolculuk yaptığı taksilerde yaklaşık 2 dolar ödendiğinde tek başına yolculuk da mümkün.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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