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Kamerun'da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kamerun'da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Ülkenin en büyük camilerinden olan Yaounde Merkez Camisi'nde toplanan Müslümanlar bayram namazı coşkusunu birlikte yaşadı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için dışarı çıkan Kamerunlu Müslümanlar, bayramlıklarıyla başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Camideki yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar namazını caminin avlusunda ve bahçesinde, bazıları ise yollarda eda etti.

Namaz sonrası çocuklar müzik eşliğinde eğlendi, aileler hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Ramazan Bayramı, Kamerun, Bayram, Güncel, Haberler

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