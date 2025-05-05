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Kamerun'da Kültür Günü Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kamerun'da Kültür Günü Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Kamerun'un Yaounde kentinde Türkiye Maarif Vakfına bağlı Maarif Bastos Anaokulu ve İlkokulunda düzenlenen Kültür Günü etkinliği, farklı ülkelerden öğrencilerin kültürel zenginliklerini dans, müzik ve yöresel lezzetlerle tanıtmasıyla dikkat çekti. Etkinlik, kültürel çeşitliliği kutlarken, katılımcılara büyük bir aile olmanın önemini de gösterdi.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Türkiye Maarif Vakfına bağlı Maarif Bastos Anaokulu ve İlkokulunda düzenlenen "Kültür Günü" etkinliği farklı ülkelerden öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, Kamerun Bölgesel Kültür Delegasyonu ve çeşitli kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler kültürel zenginliklerini dans, kıyafet, müzik ve yöresel lezzetlerle tanıttı.

Etkinlikte, 12 ülkeden öğrenciler kendi toplumlarına ait yemekleri, müzik aletlerini ve geleneksel objeleri tanıttı.

Okul bahçesinde kurulan stantlarda velilerle hazırlanan sunumlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Maarif Bastos Okulu Müdürü Ebuzer Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin çocuklara kültürel çeşitliliği küçük yaşta tanıma ve bu çeşitliliğe saygı duyarak birlikte yaşama bilinci kazandırdığını söyledi.

Ersoy, "Her bir öğrencimiz, kendi köklerinden gelen değerleri bizlerle paylaştı. Bu etkinlik, büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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