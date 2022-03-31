Kamerun'da kaçırılan Sınır Tanımayan Doktorlar'a bağlı çalışan 5 kişi salıverildi

Kamerun'da kaçırılan Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağlı çalışan 3 insani yardım görevlisiyle onları koruyan 2 güvenlikçinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun'un kuzeyindeki Fotokol kentinde 25 Şubat'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılan MSF'ye bağlı 3 insani yardım çalışanıyla onların güvenliğini sağlayan 2 kişi Nijerya'nın Majduguri şehrinde serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan MSF çalışanlarının Nijerya'nın başkenti Abuja üzerinden Kamerun'un başkenti Yaounde'ye ulaşması bekleniyor.

Biri Senegalli, biri Fildişi asıllı Fransa vatandaşı ve diğerinin Çadlı olduğu belirtilen MSF çalışanlarının terör örgütü Boko Haram üyeleri tarafından kaçırıldığı ileri sürülmüştü.

Boko Haram üyeleri bölgede fidye talebinde bulunmak için sık sık insan kaçırıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.