Kamerun'da iktidar partisinin 6 üyesi, ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı

Kamerun'un Kuzey Batı bölgesinde, iktidardaki Kamerun Halk Demokratik Hareketi (CPDM) partisinin 6 üyesi, "20 Mayıs Ulusal Bayram" etkinliklerine katıldıkları için, Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Kamerun'un Kuzey Batı bölgesinde, iktidardaki Kamerun Halk Demokratik Hareketi (CPDM) partisinin 6 üyesi, "20 Mayıs Ulusal Bayram" etkinliklerine katıldıkları için, Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, kaçırılanlar arasında Kuzey Batı Bölgesel Meclisi Üyesi Stephen Ujambeng de bulunuyor.

Ayrılıkçılar, kaçırılanları serbest bırakmak için 50 milyon CFA (yaklaşık 82 bin dolar) fidye talebinde bulundu.

Anglofon ayrılıkçılar, kendi bölgelerinde 20 Mayıs kutlamalarının yapılmasına karşı çıkmış, kutlamalara katılanların cezalandırılacağını duyurmuştu.

Kamerun, bağımsızlığını ilan ettiği 1 Ocak 1960 yerine Frankofon (Fransızca konuşan) ve Anglofon (İngilizce konuşan) bölgelerin beraber üniter yapıya geçtiği 20 Mayıs 1972'yi Ulusal Bayram olarak kutluyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.