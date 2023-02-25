Kamerun'da dağ yürüyüşüne katılan 19 sporcu bombalı saldırıda yaralandı Güncel Haberler Kamerun'un Güney-Batı bölgesinde bulunan Buea şehrinde dağ yürüyüşü yapan sporculara yönelik bombalı saldırıda 19 kişi yaralandı. Kamerun'un Güney-Batı bölgesinde bulunan Buea şehrinde dağ yürüyüşü yapan sporculara yönelik bombalı saldırıda 19 kişi yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, Buea'da düzenlenen "Umut Yarışı" adlı dağ yürüyüşüne katılan sporculara yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Sporcuların yoldan geçtiği esnada bombanın patlatılması sonucu, ilk belirlemelere göre 19 sporcu yaralandı. Yaralılar Buea Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dağ yürüyüşüne 13 ülkeden 600 sporcu katılıyor. Kaynak: AA / Güncel Kamerun Umut Güncel Haberler

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