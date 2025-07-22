Kamerun'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin 80'den Fazla Aday Başvurusu

YAOUNDE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Kamerun'da 12 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 80'den fazla kişi adaylık başvurusunda bulundu.

Kamerun Seçim Kurulu'nun salı günü yaptığı açıklamada aday listesinde mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya ve muhalefet liderleri Maurice Kamto ile Joshua Osih'in de yer aldığı belirtildi.

Biya'nın eski bakan ve müttefikleri olan Issa Tchiroma Bakary ve Bello Bouba Maigari de adaylık için başvurdu. Adaylar arasında 7'si kadın 26 bağımsız aday bulunuyor.

Başvuruları inceleyen kurul, nihai listeyi oy verme gününden 60 gün önce yayımlayacak.