Kamerun'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin 80'den Fazla Aday Başvurusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamerun'da 12 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya ve muhalefet liderleri Maurice Kamto ile Joshua Osih'in de aralarında bulunduğu 80'den fazla kişi adaylık başvurusunda bulundu.

YAOUNDE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Kamerun'da 12 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 80'den fazla kişi adaylık başvurusunda bulundu.

Kamerun Seçim Kurulu'nun salı günü yaptığı açıklamada aday listesinde mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya ve muhalefet liderleri Maurice Kamto ile Joshua Osih'in de yer aldığı belirtildi.

Biya'nın eski bakan ve müttefikleri olan Issa Tchiroma Bakary ve Bello Bouba Maigari de adaylık için başvurdu. Adaylar arasında 7'si kadın 26 bağımsız aday bulunuyor.

Başvuruları inceleyen kurul, nihai listeyi oy verme gününden 60 gün önce yayımlayacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu'na bomba teklif

Fenerbahçe'nin gündemindeki Hakan'a bomba teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızı açıkladı! Ünlü oyuncudan kahreden haber

Kızı açıkladı! Ünlü oyuncudan kahreden haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.