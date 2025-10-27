Haberler

Kamerun'da Cumhurbaşkanı Paul Biya Yeniden Seçildi

Güncelleme:
Kamerun Anayasa Konseyi, 12 Ekim'de yapılan seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın oyların %53,66'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı. En yakın rakibi Issa Tchiroma Bakary ise seçim sonuçlarını manipülasyonla suçlayarak zafer ilan etti.

Kamerun Anayasa Konseyi, 12 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın kazandığını duyurdu.

Anayasa Konseyinin açıkladığı kesin sonuçlara göre, Biya oyların yüzde 53,66'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

En yakın rakibi Issa Tchiroma Bakary ise yüzde 35,19 oy aldı.

Bakary, seçim sonuçlarının açıklanmasını beklemeden düzenlediği basın toplantısında zaferini ilan ederek, hükümeti sonuçları manipüle etmekle suçlamıştı.

1982'den bu yana ülkeyi yöneten 92 yaşındaki Paul Biya, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci lideri konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
