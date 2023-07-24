Kamerun'da çöken binada ölü sayısı 16'ya yükseldi

Kamerun'un ekonomik başkenti Douala'da dün çöken 4 katlı binada ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kamerun'un ekonomik başkenti Douala'da dün çöken 4 katlı binada ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Littoral Bölge Valisi Dieudonne Ivaha Diboua, yaptığı açıklamada, dün çöken 4 katlı binada ölenlerin sayısının 12'den 16'ya yükseldiğini ve 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bina enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Diboua, ölü sayısının artabileceğini sözlerine ekledi.

Douala'nın 5. bölgesindeki Ndogbong semtinde bulunan 4 katlı bina, yanında bulunan küçük müstakil evin üzere çökmüş, çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi göçük altında kalmıştı.