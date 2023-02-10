Kamerun'da Boko Haram saldırısında 8 sivil öldü Güncel Haberler Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti. Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre Boko Haram üyeleri, Uzak-Kuzey bölgesinin Çad Gölü çevresinde balık tutan köylülere saldırı düzenledi. Saldırıda 8 balıkçı hayatını kaybetti. Uluslararası Kriz Grubuna göre, 2014'ten bu yana, Boko Haram saldırıları Uzak-Kuzey bölgesinde yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 250 bin kişinin göç etmesine sebep oldu. Kaynak: AA / Güncel Boko Haram Kamerun Uzak Güncel Haberler

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