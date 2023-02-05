Kamerun'da Boko Haram saldırısında 4 sivil öldü

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey bölgesine bağlı Metchikar köyüne Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Bölgedeki bazı evleri ateşe veren teröristler, köylülere ait hayvanları alarak bölgeden uzaklaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.