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Kamerun'da Boko Haram saldırısında 1 asker öldü, 3 asker yaralandı

Kamerun'da Boko Haram saldırısında 1 asker öldü, 3 asker yaralandı

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Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 1 asker öldü, 3 asker yaralandı.

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 1 asker öldü, 3 asker yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Uzak-Kuzey bölgesinin Zeleved mevkisindeki karakola saldırdı.

Saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı.

Bölgedeki bazı evleri yağmalayıp ateşe veren teröristler, 2 çocuğu kaçırarak bölgeden uzaklaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Uluslararası Kriz Grubu'na göre, 2014'ten bu yana, Boko Haram saldırıları Uzak Kuzey bölgesinde yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne ve 250 bine yakın kişinin göç etmesine sebep oldu.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Boko Haram Kamerun Uzak Güncel Haberler

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