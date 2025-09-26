Kamerun'da Boko Haram Saldırısı: 4 Ölü, 2 Kaçırıldı

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram üyelerinin düzenlediği saldırılarda 4 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Algoumri Nadji köyünde Boko Haram üyeleri sivillere yönelik saldırı düzenledi.

Saldırıda köyün muhtarı dahil 4 sivil öldürüldü, 2 sivil kaçırıldı.

Köylülerin Boko Haram üyelerine ait silah deposunu güvenlik güçlerine ihbar etmesinin ardından köye saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Güvenlik güçleri, olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.