Haberler

Kamerun'da Boko Haram Saldırısı: 4 Ölü, 2 Kaçırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde Boko Haram üyelerinin sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kaçırıldı. Saldırı, köylülerin örgüte ait bir silah deposunu ihbar etmesinin ardından gerçekleşti. Güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram üyelerinin düzenlediği saldırılarda 4 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Algoumri Nadji köyünde Boko Haram üyeleri sivillere yönelik saldırı düzenledi.

Saldırıda köyün muhtarı dahil 4 sivil öldürüldü, 2 sivil kaçırıldı.

Köylülerin Boko Haram üyelerine ait silah deposunu güvenlik güçlerine ihbar etmesinin ardından köye saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Güvenlik güçleri, olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.